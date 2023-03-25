من جديد..”ميثاق” يظفر بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم البديل بتورونتو الكندية

2023-03-25 / 16:10
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نجلاء مزيان

توج فيلم “ميثاق” لصاحبه الحسين حنين بالجائزة الكبرى، كأفضل دراما دولية، في النسخة السابعة من مهرجان الفيلم البديل “الترناتيف فيلم فيستيفال”، التي اختتمت بمدينة تورونتو الكندية.

ومثل “ميثاق” الناطق باللغة الامازيغية المغرب، في هذه التظاهرة السينمائية الدولية، التي كانت انطلقت يوم 19 مارس 2023، بمشاركة أزيد من عشرين دولة، منتزعا هذه الجائزة الرفيعة عن جدارة واستحقاق.

واعتمدت لجنة التحكيم “ميثاق” فائزا، اعتمادا على عدة شروط فنية وإبداعية وجمالية، انسجمت مع الموضوع، الذي تناول قضية اجتماعية مهمة، تكرس الحس الإنساني، وتعطي للبعد الوجداني والنفسي قيمة كبيرة، من خلال التركيز على عنصر المرأة وكرامتها، ومبدأ الهوية، والتزمت، واللغة، بأسلوب سلسل ومشوق.

ويعالج فيلم “ميثاق”، الذي صور بقبيلة آيت سغروشن بإقليم تازة، قصة امرأة متزوجة، تعيش رفقة زوجها في البادية، قدر لها أن تطلق بالثلاث من قبل زوج متعصب، ولكي تعود إليه، بعد زلته، عليها الزواج برجل أخر، لكن الأخير يرفض تطليقها لتحصل كارثة في قاع بئر.

وسبق للفيلم ان شارك في العديد من المهرجانات الدولية والوطنية، وتوج بالجائزة الكبرى في أكثرها، وخاصة، في بلجيكا، والهند، وفرنسا واسبانيا، ولبنان وغيرها، كما تألق بشكل لافت في النسخة 26 للمهرجان الدولي للفيلم “رود آيلاند” بالولايات المتحدة، والمؤهل إلى جائزة الأوسكار، حيث تم اختياره من ضمن 6800 فيلما تمثل 98 بلدا.

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