زلزال تركيا.. أكثر من 1200 ضحية لم تعرف هوياتهم حتى الآن
كشف مسؤول في وزارة الداخلية التركية، أنه تعذر تحديد هويات 1297 شخصا، لقوا حتفهم في زلزال 6 فبراير الماضي، جنوب شرقي تركيا.
وفقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش.
وقال فيدات مرجان، رئيس إدارة الأمن العام في المديرية العامة للأمن، خلال تقديمه معلومات عن الخسائر بعد الزلزال أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إنه تم تكليف 170 فريقا و461 فردا بالعمل في المنطقة، من أجل تحديد هويات الضحايا.
وذكر المسؤول أنه بفضل الجهود، تم التعرف على هويات 3755 مواطنا فقدوا أرواحهم في الزلزال، من خلال بصمات الأصابع، كما تم التعرف على 275 من خلال الصور، وقال مرجان: “لدينا حاليا 1297 مواطنا أخذنا عينات الحمض النووي الخاصة بهم، وعينات بصمات الأصابع، والذين لم نتمكن من التعرف عليهم. الدراسات لا تزال جارية بحقهم”.
وضرب زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي أسفر عن آلاف الضحايا في البلدين ودمار كبير في الوحدات السكنية والبنى التحتية.
12 تعليقات
نسأل الله اللطف مع إخواننا التركيين بهذا الابتلاء
الله يكون معاهم و نطلبو ربي يصبرهم على فراق أهاليهم اللي ماتو
زلزال التي عرفتها تركيا في الأيام الأخيرة فاجعة لم تشهدها منذ سنوات طويلة ..لطفك وسترك بهم يآرب..
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات من الكوارث الطبيعية ..
نطالب من الدول العربية الإسلامية والاروبية بمد يد المساعدة لاخواننا في سوريا وتركيا لخروجهم من هذه الكارثة البيئية التي تسببت في تشريد العائلات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها وقال الإنسان ما لها ..) اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين.
اللهم اشفي كل من أصيب بهذا الزلزال القوي وارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات بهذا البلد يآرب..
ليس بيدنا سوى الدعاء لهم اللهم استرهم واحفظهم من كل سوء ومكروه يصيبهم يآرب.
يجب على جميع الدول بإرسال مساعدة طبية ومادية لتركيا .. وجزاكم الله خيرا على ما تفعلوه لانقاد تركيا من ازمتها الإقتصادية والمعيشية التي تسببها الزلزال ..
إنه زلزال مدمر كل ما أقوله هو رحم الله من توفي في هذا الزلزال واشفي كل من أصيب فيه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
تحية وتقدير واجلال لكل من ساهم في إنقاذ حياة المصابين بهذا الزلزال من امن ووقاية الإطفاء والى سلطات التي سهرت ليلا ونهار من أجل حماية المصابين بهذا الزلزال ..
كل ما أقوله لكم استغفروا ربكم الذي خلقكم واليه ترجعون لأن هذه الدنيا سوى متاع الغرور حيث كثرت الحروب والفساد والفيضانات المفاجئة والاعاصير والزلازل وووووو وووووووو وغيرها من الكوارث الطبيعية والمناكر فيها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.