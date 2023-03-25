شبكة إنوي.. صبيب حلزوني يرفع منسوب الضغط الدموي في شهر رمضان

هبة بريس_ الرباط

لازالت معاناة زبناء شركة ” اينوي” للاتصالات بالعديد من المدن المغربية، وخاصة منهم الادارات العمومية والمؤسسات التعليمية المشتركون في خدمات الربط بالأنترنيت، سواء تعلق الأمر بال “ADSL” أو الموديم” 4 ج “، ( لازالت) معاناتهم مستمرة مع ضعف الصبيب الذي وصفته مصادرنا بالصبيب الحلزوني الذي يرفع منسوب الضغط الدموي للمشتركين، في اشارة لبطء العمل به ذو الطابع الممل.

النموذج هنا نسوقه من اقليم سطات على لسان العديد من المتضررين من مدراء بعض المؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي وزبناء آخرين حتى من قلب المدينة، كلهم أجمعوا على أن خدمات الشبكة تعرف ضعفا في الصبيب في معظم الأيام، كما أن الظاهرة تكاد تعم كل أطراف المدينة وبالعديد من الاحياء السكنية، حيث ساءت الخدمات بشكل لا يطاق إلى درجة أن ثقل التصفح و تردي التحميل إلى أدنى المستويات، انعكس سلبا على تجويد الخدمات ومعالجة ملفات المواطنين.

والملاحظ هنا بمدينة سطات، أن بعض الشباب والشابات التابعين لهذه الشركة ” انوي”، يعمدون إلى اشهار الملصقات على أبواب منازل المواطنين دون اذن مسبق، ” حي مجمع الخير وحي الخير وغيرها من الاحياء بالمدينة…..”، في صورة تنم عن تدبير عشوائي القطاع بنوع من العشوائية واللامبالاة، الأمر الذي خلف نوعا من الاستياء والاستنكار بين صفوف المواطنين، علما أن وضع الاعلانات في الاماكن العامة يتطلب ترخيصا صريحا، فمابالك إذا تعلق الأمر بالأماكن الخاصة…

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1