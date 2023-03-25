جهة الدار البيضاء- سطات: استيراد 7.048 رأسا من الماشية موجهة للذبح

هبة بريس

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء – سطات، أنه تم، بالنسبة للجهة، استيراد 7.048 رأسا من الماشية موجهة للذبح في ظروف جيدة من إسبانيا من قبل 10 مستوردين، منها 6.448 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام.

وذكرت المديرية في بلاغ لها، أنه جرى خلال شهر مارس 2023، استيراد 5.129 رأسا من الماشية، منها 4.529 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام، مقابل 1.919 رأسا من الأبقار تم استيرادها خلال شهر فبراير 2023.

وحسب المديرية، فقد تمت هذه العملية مع احترام المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، وذلك بهدف سد الخصاص وتزويد وتموين الأسواق المحلية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط.

وتمت الإشارة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تشجيع استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح لضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الحمراء.

وذكرت في هذا السياق بأنه من أجل تشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار و مواجهة ارتفاع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، قررت الحكومة بمرسوم رقم 2-23-47 الصادر ب 27 يناير 2023 المتعلق بالإعفاء ووقف فرض رسوم الجمركية، استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح إلى غاية 31 دجنبر 2023 .

كما تمت الإشارة إلى أن هذا الإجراء الحكومي يرمي إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطنية بالأبقار المعدة للذبح، وضمان تموين عادي للأسواق المحلية من لحوم الأبقار، ثم تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية واستقرار ثمنها وتوفير المنتوج بسعر أقل.

كما يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة كل أشكال المضاربة والوساطة في سلاسل تسويق اللحوم الحمراء، والحفاظ على الأبقار المحلية من أجل إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني.

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