إسبانيا.. الجفاف يلحق الضرر بإنتاج زيت الزيتون
تشير تقديرات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية إلى احتمال تراجع إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا، أكبر دولة منتجة في العالم، هذا العام إلى النصف مقارنة بالعام الماضي بسبب الجفاف، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الأسعار. وتوفر إسبانيا عادة نحو 40 في المئة من الإنتاج العالمي.
ومع ذلك، فإن موجات الحر التي حدثت في وقت إزهار أشجار الزيتون في الربيع الماضي والجفاف الشديد منذ الصيف الماضي في إسبانيا وفي إيطاليا والبرتغال ثاني ورابع المنتجين على العالم أدت إلى تقليص المخزون.
ومن المتوقع أن تزيد اليونان، ثالث أكبر المنتجين في الاتحاد الأوروبي والتي لم تتأثر بهذه الظروف الجوية، إنتاجها وإن لم يكن ذلك كافيا لتعويض انخفاض الإنتاج الإسباني.
وقال بريميتيفو فرنانديز رئيس الرابطة الوطنية الإسبانية لتعبئة زيت الطعام “إنها كارثة”، وسلط الضوء على تزامن الجفاف والأزمة الاقتصادية والحرب في أوكرانيا.
وتقدر رابطة مصدري زيت الزيتون في إسبانيا “أسوليفا” أنه سيكون هناك انخفاض لا يقل عن عشرة في المئة في زيت الزيتون المتاح على مستوى العالم هذا العام من 3.1 مليون طن تم إنتاجها في الموسم المنتهي في عام 2021.
وقالت أكبر مجموعة لإنتاج زيت الزيتون في إسبانيا “دكوب” لرويترز “كل يوم يمر دون هطول أمطار يأتي بتوقعات أسوأ”.
12 تعليقات
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم بأسره وليس الجفاف كما تدعون ..
عرف المغرب بدوره إنتاج ضعيف جدا حيث وصل لتر واحد لزيت الزيتون إلى 80 درهما في بعض المدن الكبرى للملكة المغربية وهذا اول مرة يعرفها المغرب لطفك بنا يآرب..
أي تناقد هذآ ، اسبانيا تدعي بتراجع انتاجها في زيت الزيتون والمغرب مع احصائيات المنتوج يزداد فما تفسير ذالك!!!!!!!
صحيح أن الإنتاج زيت الزيتون تأثر بعوامل مناخية (الجفاف) ولكن لا يعني ان إسبانيا يؤثر عليها ذالك لانها تعرف كيف تتصرف ….
إنها مادة حيوية يستعملها العالم بأكمله لا يمكننا الاستغناء عنها حتى ولو ضعف الإنتاج زيت الزيتون هذآ رائي فقط..
انخفاض مستوى إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا ربما راجع إلى الاستراد وليس إلى عوامل مناخية هههههههههههه.
بالفعل اسبانيا هي الأولى في إنتاج زيت زيتون ولكن للاسف الشديد المضاربين هم المسببين في انخفاض الإنتاج…
وماذا عن إنتاج زيت الزيتون بالمغرب؟؟؟؟
إن إنتاج زيت الزيتون في خطر وبالاخص هذه الفترة الجفاف بسبب الأمطار التي تعطلت ..سواء على المغرب او إسبانيا، اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يآرب.
اسبانيا من الدول العظمى فكيف يعقل ان انتاجها لزيت الزيتون ينخفض شئ غريب وغير واضح !!!!!
اندثرت القناعة هي المسبب الرئيسي في انخفاض الإنتاج زيت الزيتون كما أن إسبانيا تخطط للحفاظ على مخزونها المائي اهم من انتاجها لزيت الزيتون هههههههههههه.
ربما بروطوكول سياسي من طرف الإستعمار الإسباني من أجل ابتعاد المغرب في انتاجها لزيت الزيتون.. وهذا ما اعتقده والله اعلم..