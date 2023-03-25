بسبب الاكتظاظ.. السعودية تشدد على أداء عمرة واحدة في رمضان

2023-03-25 / 11:50
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هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة لمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، وأنه لا يُسمح بتكرارها، من أجل إعطاء فرصة أداء العمرة للآخرين، لا سيما وأن المسجدين، الحرام والنبوي، يشهدان اكتظاظاً كبيراً خلال الشهر الفضيل.

الوزارة قالت إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وفقاً لما أوردته صحيفة “عكاظ” السعودية، الجمعة، 24 مارس 2023.

كذلك أكدت الوزارة على ضرورة إصدار تصريح لأداء العمرة من تطبيق “نسك”، وشددت على وجوب التقيد بالوقت المحدد.

الوزارة أوضحت أيضاً أنه “لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد”.

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‫10 تعليقات

  1. قرار موفق تقبل الله منا و منكم و حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين و سائر المسلمين

  5. يجب على الوزارة أن تأخذ هذا القرار بعين الاعتبار و تمنح الفرص لجميع الفئات و الطبقات

  8. هاد الخبر مغاديش يعجب دوك الفئة ديال الناس لي كيمشيو يجيبو الفطرات و الزكاة كل عام

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