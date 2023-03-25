صورة تعبيرية

حلاق البرلمان التركي يعلن ترشحه للانتخابات

2023-03-25 / 11:28
0
هبة بريس - وكالات

أعلن حلاق البرلمان التركي ممتاز أرسلان، الذي أمضى في هذه المهنة 20 عاما، أعلن الجمعة، ترشحه لعضوية البرلمان عن حزب “العدالة والتنمية”.

وقال في تصريحات صحافية : “أنا في قلب السياسة لأنني حلاق البرلمان”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وأضاف رئيس الحلاقين في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، أنه بدأ حياته المهنية في سن الثانية عشرة، وأصبح حلاقاً في البرلمان في عام 2003 بعد أن كان يبلغ من العمر 23 عامًا.

كما شغل أرسلان منصب رئيس الحلاقين في الفترات التالية، حيث حلق لسليمان ديميريل وبولنت أجاويد ونجم الدين أربكان والعديد من الشخصيات السياسية التركية الشهيرة.

وأوضح أنه بدأ العمل السياسي عام 1984 في حزب “الرفاه”، مضيفاً: “لقد عملنا في الشوارع بدءًا من منظمات الأحياء مهما كانت المهمة التي كلفنا بها أستاذي أربكان فقد عملت بأفضل طريقة، لقد أتينا من السياسة وقد نشأنا مع الرأي القومي وحياتي السياسية مستمرة والسياسة لا تنتهي لأنني حلاق، فهذا يعني أنك في السياسة. إنه لأمر جيد أن تتعامل مع مشاكل الناس وأتمنى لو أصبحت نائبا أن أتعامل مع مشاكلهم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس البرازيل السابق يسلم بلاده مجوهرات ثمينة تلقاها كهدايا من السعودية

رئيس البرازيل السابق يسلم بلاده مجوهرات ثمينة تلقاها كهدايا…

2023-03-25 / 10:58
Photo of تركيا.. زلزال بقوة 4.5 درجات يهز “قهرمان مرعش”

تركيا.. زلزال بقوة 4.5 درجات يهز “قهرمان مرعش”

2023-03-25 / 10:03
Photo of زيلينسكي يتحدث عن “قوة الصلاة” في شهر رمضان

زيلينسكي يتحدث عن “قوة الصلاة” في شهر رمضان

2023-03-24 / 23:39
Photo of فقدان 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل بعد غرق قارب قبالة تونس

فقدان 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل بعد غرق قارب…

2023-03-24 / 20:02
Photo of إجازات لتعلم السعادة في فنلندا

إجازات لتعلم السعادة في فنلندا

2023-03-24 / 18:30
Photo of ماكرون يخلع ساعته باهظة الثمن تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني

ماكرون يخلع ساعته باهظة الثمن تحت الطاولة خلال لقاء…

2023-03-24 / 17:41
Photo of ماكرون: “لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف”

ماكرون: “لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف”

2023-03-24 / 16:35
Photo of 4 جر.حى إثر إطلاق نار في تركيا

4 جر.حى إثر إطلاق نار في تركيا

2023-03-24 / 15:08
Photo of فرنسا تحظر “تيك توك” على هواتف عمل الموظفين الحكوميين

فرنسا تحظر “تيك توك” على هواتف عمل الموظفين الحكوميين

2023-03-24 / 12:51
Photo of ألمانيا.. رجل يصدم مشاة في مطار كولونيا بون

ألمانيا.. رجل يصدم مشاة في مطار كولونيا بون

2023-03-24 / 12:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق