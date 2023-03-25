صابر الرباعي يدافع عن سعد لمجرد: مظلوم ودبرت له مكيدة

هبة بريس

دافع الفنان التونسي صابر الرباعي عن الفنان المغربي سعد لمجرد بعد الحكم ضده بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجسدي على فتاة فرنسية.

ووصف صابر الرباعي، الفنان المغربي بأنه مظلوم ودبرت له مكيدة في الاتهامات التي وجهت له، مشيراً إلى أنه كان سعيداً بالتعاون معه من قبل في تريو غنائي مشترك مع رضوان، قائلاً: “كان تريو غريبا وجديدا ولاقى الاستحسان من قبل الجمهور”، بحسب موقع ليالينا.

وأكد صابر الرباعي أن الفنان عبد المجيد عبد الله هو أكثر من يطربه من فناني الخليج بالإضافة إلى راشد الماجد ونبيل شعيل وعبد الله الروشيد والفنانة الإماراتية أحلام.

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