البيضاء: توقيف شخص متورط في السرقة باستعمال مفاتيح مزورة وناقلة

هبة بريس

أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء تمكنت، في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال مفاتيح مزورة وناقلة ذات محرك.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المعني بالأمر على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب مجموعة من السرقات من داخل محلات تجارية ووكالة لتحويل الأموال بمنطقة مولاي رشيد، شكلت إحداها موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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