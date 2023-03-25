البيضاء: توقيف شخص متورط في السرقة باستعمال مفاتيح مزورة وناقلة
أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء تمكنت، في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال مفاتيح مزورة وناقلة ذات محرك.
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المعني بالأمر على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب مجموعة من السرقات من داخل محلات تجارية ووكالة لتحويل الأموال بمنطقة مولاي رشيد، شكلت إحداها موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
12 تعليقات
تشكراتنا لكل عناصر للشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدارالبيضاء على توقيف هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات اجرامية وسرقة مجموعات من المحلات التجارية والوكالات البنكية وووووووو وغيرها فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي..
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق وأن تصل الى مدبر هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الضحايا التي تذهب ممتلكاتهم في يد هؤلاء اللصوص الذين قاموا بسرقة هذه المحلات التجارية مع تزوير المفاتيح في أقرب وقت ممكن..
عرفت بعض المدن الكبرى مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في سرقة السيارات والمحركات وووووو وووووووو وغيرها من هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا الظاهرة .. ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
هؤلاء اللصوص لايخافون الله ويدخلون الحرام على ابنائهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ..
يجب محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة لأنهم اعطوا صورة مشوهة للمغرب وبالاخص مجال السياحة ..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن في شهر رمضان المبارك ونسمع مثل هذه الأخبار لهذا يجب تطبيق عليهم القصاص ؛ السارق تقطع يده حتى لا يتجرئ مرة أخرى بفعل مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية..
نطالب السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهم وإن تحكم عليهم بالاشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى لاتكرر مثل هذه الحالات الإجرامية اللاخلاقية في حق المواطن المغربي..
المؤبد مع الأعمال الشاقة ومنع زيارة الاقارب..
مثل هذه النماذج يعتبروا بعاهة في مجتمعنا ويجب على السلطات الأمنية أن تحاربهم بشتى الطرق حتى يتنظف المجتمع المغربي منهم… ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لستعملت معهم القصاص لقطعت أيديهم ، وهذا هو حكم الله على هؤلاء اللصوص، حتى يكون عبرة لغيرهم لمن سولت لهم نفسهم بهذه التصرفات الرذيلة ..
شكرا للشرطة على مجهوداتهم المبذولة من اجل توقيف الجناة…
كثرت الفوضى والسرقة والنصب وووووووو وغيرها من هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية ولا ندري من المسؤول عن ذالك ويبقى السؤال مطروح دائما ؟؟؟؟؟؟