طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وكذا بالسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستكون السماء غائمة أحيانا بمناطق الأطلس والجنوب، فيما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية، إلى جانب هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، و ما بين 16 و 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 16 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة خلال النهار، في ارتفاع بكافة ربوع المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا جنوب بوجدور.

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