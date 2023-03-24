Migrants, picked up at sea attempting to cross the English Channel from France, are brought ashore on a Royal National Lifeboat Institution (RNLI) lifeboat at Dungeness on the southeast coast of England, on December 9, 2022. (Photo by Ben Stansall / AFP)

فقدان 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل بعد غرق قارب قبالة تونس

2023-03-24 / 20:02
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون تونسيون إن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل فُقدوا، الجمعة، بعد غرق قاربهم قبالة تونس، في خامس حادث غرق لقارب في يومين، ليرتفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى 67 وسط زيادة حادة في عدد رحلات القوارب المتجهة نحو إيطاليا.

وأفاد خفر السواحل الإيطالي، الخميس، بإنه أنقذ نحو 750 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقد 33 في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من تونس.

وأكد القاضي التونسي فوزي المصمودي لرويترز أن سبعة أشخاص، من بينهم رضع وأطفال، لاقوا حتفهم بعد غرق القارب قبالة سواحل مدينة صفاقس.

وذكر المسؤول في الحرس الوطني حسام جبابلي أن خفر السواحل أوقف 56 قاربا في أثناء توجهها إلى إيطاليا في غضون يومين، واحتجز أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 12 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام قادمين من تونس مقارنة مع 1300 في الفترة نفسها من العام الماضي

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