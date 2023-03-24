لمنتخب المغربي ينهي التصفيات بفوز باهت على بوروندي
المنتخب المغربي

رسميا .. المنتخب المغربي يتأهل لكان 2024

2023-03-24 / 19:48
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هبة بريس

تأهل المنتخب الوطني المغربي رسميا وقبل جولتين، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024 المزمع إقامتها بالكوت ديفوار.

وجاء تأهل المنتخب المغربي عقب تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب ليبيريا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة مجموعته بـ 6 نقاط، متبوعا بليبيريا بنقطة واحدة في الوصافة، فيما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في الرتبة الثالثة.

يذكر أنه تم توقيف فريق زيمبابوي (رابع المجموعة) من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك جراء تدخل حكومة بلاده في الرياضة.

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