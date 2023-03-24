الجديدة ..حيازة سلاح ناري يجر خمسة اشخاص للتحقيق

2023-03-24 / 19:41
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، صباح اليوم الجمعة 24 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، ثلاثة من بينهم يشكلون موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات بمختلف أنواعها وتقطير مسكر ماء الحياة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وقد جرى تنفيذ عمليات التوقيف بشكل متزامن بمجموعة من الدواوير التابعة للجماعتين القرويتين “مكرس” و “خميس متوح” بضواحي مدينة الجديدة، وأسفرت عن توقيف أربعة مشتبه فيهم وحجز ما مجموعه 270 كيلوغراما من سنابل الكيف، فضلا عن حجز 2800 غرام من مخدر الشيرا و160 غرام من مخدر الكوكايين الخام.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش الخاصة بها، فضلا عن حجز سيارتين وعدة لوحات ترقيم وطنية وأجنبية يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية ومصدرها، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف النقالة والأسلحة البيضاء والمبالغ المالية التي يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.

ومتابعة للبحث، تم توقيف المشتبه فيه الخامس بالجماعة القروية “خميس متوح”، والذي يشتبه في إعداده لورشة لتقطير مسكر ماء الحياة، حيث تم حجز 03 أطنان من هذه المادة المسكرة المعدة للترويج، فضلا عن ضبط مجموعة من المعدات وقنينات الغاز المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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