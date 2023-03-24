الخميس وحد الجميع ..دولة واحدة خالفت كل الدول في بدء الصيام

2023-03-24 / 17:52
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هبة بريس _ متابعة

اجتمعت الدول الإسلامية هذا العام على نحو نادر، على بدء صيام شهر رمضان المبارك، الخميس، في سابقة فسرها البعض بأنها تعود للتقارب السياسي بين الفرقاء في المنطقة العربية والإسلامية.

لكن دولة إسلامية واحدة خالفت بقية المسلمين هذا العام، وأعلنت بداية الصوم، الجمعة، بدلا من الخميس، وهي جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وقالت وكالة أنباء بنغلاديش الرسمية؛ إن اللجنة الوطنية للتحري أعلنت في قاعة المؤتمرات بالمؤسسة الإسلامية، أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

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