ماريا نديم تتقاسم مع متابعيها لقائها بالنجم روبرت نيبر

نجلاء مزيان _ هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية ماريا نديم مع جمهورها بمنصات التواصل الاجتماعي فرحتها الكبيرة عقب لقائها بالنجم الهوليوودي روبرت نيبر بمدينة مراكش.

و وثقت الفنانة المغربية لقائها بنجم سلسلة ” prison break”، حيث قامت بنشر صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و أرفقتهم بتعليق جاء فيه:” كان من دواعي سروري أن ألتقي وأتناول العشاء مع نجم هوليوود روبرت نيبر، تي باغ في “prison break”، وزوجته الجميلة نادين”.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحل فيها روبرت نيبر بالمغرب، حيث سبق أن أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالته التي اعتمد فيها الجلباب المغربي خلال تواجده بمدينة ورزازات لتصوير أحد أعماله.

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