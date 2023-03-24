” الجزائر وأمريكا “تتفقان على دعم المبعوث الأممي لإحياء المسار السياسي في الصحراء المغربية

هبة بريس

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، لثاني مرة في ظرف شهرين، السفيرة الأمريكية بالبلاد إليزابيث مور أوبين، في لقاء تناول في أهم محاوره قضية الصحراء المغربية

وذكر بيان للخارجية الجزائرية، أن اللقاء شكل فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها في شتى المجالات، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، “لاسيما آخر تطورات ملف الصحراء المغربية

وأضافت الخارجية الجزائرية، أن مباحثات بلاني وأوبين، تناولت “الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء المغربية ، ستافان دي ميستورا، “لإحياء مسار المفاوضات السياسية ”

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