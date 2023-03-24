Opration de dpistage Covid-19 au profit des diffrents acteurs du secteur de la pche dans le port de Tanger. 27062020 - Tanger

تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

2023-03-24 / 17:03
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 37 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 18 و24 مارس الجاري، أن 6 ملايين و882 ألف و583 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و613 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و923 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و658 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 622 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 2,7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (17)، والدار البيضاء سطات (10)، وفاس مكناس (4)، وسوس ماسة (3) ومراكش أسفي (2) وكلميم وادنون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 49 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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‫2 تعليقات

  1. واش نتوما مااا بغيتوش تفرقوا مع كورونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هسبريس بعدا لي هي اكثر تتبع ما بقاتش كاتنشر هاد الويل لقيتو في كورونا دجاجة تبيض لك الذهب وقد باضت هاهي حققوا بها كل ما لم يحقق في عهد البصري

  2. اتتشار فيروس الغلاء بشكل سريع وبنسبة كبيرة ’ مما دفع الجكومة الى انشاء مصنع لاجاد لقاح فعال للحد من هذا المكروب الذي يجهل منبعه ’ ونعلم دائما دولتنا سباقة في جميع المجالات

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