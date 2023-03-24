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البيضاء.. إيقاف مبحوث عنه “اعتدى” على طليقته بالسلاح الأبيض

2023-03-24 / 16:02
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هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بناءً على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 24 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق طليقته.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بمنطقة “عين حرودة” ضواحي مدينة الدار البيضاء، بعدما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أنه لاذ بالفرار مباشرة بعد تورطه في تعريض طليقته لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بتاريخ 23 مارس الجاري، وذلك نتيجة خلافات عائلية واتهامات متبادلة بين الطرفين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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