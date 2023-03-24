عين على السوق بجمعة كيسر.. البطاطا تحلق عاليا واللحوم بدورها

2023-03-24 / 15:26
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ثاني يوم من أيام شهر رمضان الكريم، لازالت الأسعار في ارتفاع مهول، ولازالت الأسواق بالتزامن مع ذلك تعرف حركية واقبال مكثف للمتسوقين.

هنا بمركز كيسر بدائرة سطات، وهو بالمناسبة يعد من المراكز التجارية الهامة بالاقليم، بحكم تواجد سوق أسبوعي كبير بنفوذ ترابه، هنا عرفت أسعار الخضر أرقام قياسية، حيث بلغ ثمن البطاطس 15 درهم للكيلوغرام الواحد، متبوعة بالطماطم التي تراوح ثمنها مابين 10 درهم و13 دراهم، دون الحديث عن باقي أنواع الخضر الأخرى، أما الأسماك فقصة أخرى.

أحد الجزارين في دردشة مع هبة بريس، استغرب الارتفاع المهول الذي عرفته مختلف المواد الغذائية، حيث قال: ” مصيبة هذه، فين مامشيتي تلقا العافية شاعلة….واصاحبي اليوم ” فَّادْ ديال عجل تباع بسبعين ألف ريال..فيه الكبدة والتقلية والراس والكرعين… العافية هذه”.، فيما بلغت أسعار اللحوم إلى 85 درهم والكفتة 100درهم.

مواطنون سطاتيون وفي اتصالات مكثفة مع هبة بريس، طالبوا السلطات الاقليمية بتكثيف دورياتها للضرب بيد من حديد على المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار ، فيما أكد أحد المواطنين على أن بعض مراكز التسوق بمدينة سطات وخاصة قرب مسجد سلطانة، تعرف فوضى عارمة وأسعار غير منطقية أثقلت كاهل المواطنين، وهي الصورة ذاتها التي عرفتها بعض نقاط البيع بمحيط معظم المساجد تزامنا وصلاة الجمعة، حيث أسعار الفواكه والخضر في ارتفاع شبه يومي مما يتطلب تحركا عاجلا لوقف هذا النزيف الذي يؤثر على القدرة الشرائية.

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