تأجيل مهرجان مراكش للضحك.. ونشطاء يرحجون السبب وراء ذلك
نجلاء مزيان
أعلن منظمو مهرجان مراكش للضحك والمجموعة التلفزيونية M6، الشريك التاريخي للمهرجان، في بلاغ صحفي، عن تأجيل نسخة 2023.
وعاد سبب التأجيل حسب البلاغ ذاته، إلى استحالة استقبال المتفرجين لمهرجان الفكاهة الدولي داخل قصر البديع بسبب أعمال الترميم في المبنى.
كما أن قصر البديع له ارتباط بهوية المهرجان، حيث لا يمكن لأي موقع آخر أن يحل محل هذا المكان الرمزي الذي شهد ولادة المهرجان وتطوره.
و ربط رواد منصات التواصل الاجتماعي بين واقعة جمال دبوز بمونديال قطر أثناء تشجيعه للمنتخب الفرنسي على حساب نظيره المغربي، و الحملة التي شنت ضده آنذاك بإلغاء مهرجان مراكش للضحك الذي يعد الفنان السالف ذكره أبرز نجومه.
هذا و قد تفاعل العديد من النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع الخبر، حيث تم تداوله على نطاق واسع.
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3 تعليقات
واش هاد الشعب بقالي غير الضحك. الضحك فيه
نعم تلك الحادثة وقت المونديال اقلقتنا نحن المغاربة (هنا الخدمة ألفلوس أتم القلب والحب ) عندنا اللي يضحكنا
أحتى خصر الطبع ديال شي ممثلين فكاهيين كلهم ولاو بغاو يهدرو بالفرنسية
ومنهم اكو اللي ولا نسخة من هداك
جمال الدبوز مغربي وطني وغيور على المغرب. ومن يقول العكس فإنه يشتغل لأجندة خارجية لضرب الارتباط بالوطن.