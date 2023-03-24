في بث مباشر.. فنان عماني يحرق آلة العود ويعلن توبته

2023-03-24 / 13:17
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هبة بريس - وكالات

أعلن الفنان العماني صالح العلوي، أنه سيتفرغ لنشر الدعوة والدين الإسلامي، مؤكدًا “توبته” في بث مباشر.

وظهرالعلوي مع أحد الأشخاص في مقطع فيديو وهو يحمل آلة العود، التي اشتهر بالعزف عليها.

وتولى من ظهر مع الفنان العماني في مطلع الفيديو، الحديث، إذ أعلن بالنيابة عنه أنهم “يحتفلون باعتزال صالح العلوي للعزف على العود، حيث قرر التفرغ لنشر الدعوة الإسلامية في الأيام القادمة دون استخدام الآلات الموسيقية”.

وقال صالح العلوي بدوره، إنه اشترى آلة العود بمبلغ وقدره ألف ريال عماني من عند أشهر صانعي العود في مصر، مضيفًا أنه سيقوم بحرق العود على الملأ، لافتا إلى أنه سيتفرغ في قادم الأيام للدعوة ونشر الدين الإسلامي، وفق قوله.

ولاحقًا، قام الفنان العماني بإحراق آلة العود بنفسه، وذلك للتأكيد على اعتزاله.

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‫5 تعليقات

  1. واحد اخر تدعشش…ولو طالبناه باية واحدة تنهى او تحرم او حتى تذكر العزف بسوء بن يفلح لانها ببساطة لا توجد ..قوم يتقدمون واخرون يتقهقرون

  4. الله يهدينا او يهدي الجميع يارب العالمين كما هداك الا الطريق الموسقيم الله المعين

  5. هادا ما نتمناه من كل انسان دهبة به الدنيا الا الهاوية كل من قال يارب وتوكل عليه الا اعانه علا توبته

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