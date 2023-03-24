احتجاجات قانون التقاعد تؤجل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا

هية بريس - وكالات

أعلن قصر الإيليزيه، اليوم الجمعة 24 مارس، أنه سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا، والتي كانت مقررة مبدئيا من 26 إلى 29 مارس، نظرا للإعلان عن يوم وطني جديد للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء 28 مارس المقبل.

وذكر بلاغ للإيليزيه أنه “تم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومتين الفرنسية والبريطانية، بعد اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية والعاهل البريطاني صباح اليوم، قصد التمكن من الترحيب بالملك تشارلز الثالث في ظل ظروف تتوافق مع علاقة الصداقة القائمة بيننا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه ستتم إعادة جدولة زيارة الدولة هاته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الائتلاف النقابي، الذي يضم النقابات الرئيسية في البلاد، أعلن أمس الخميس، عقب اليوم التاسع من التعبئة والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، عن يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

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