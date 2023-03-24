التحقيق مع المتسولة "صاحبة الكاطكاط" يفجر حقائق جديدة وعلاقتها مع يوتبرز مشهور
في الصورة *متسولة أكادير وسيارتها الفارهة

أكادير : نصف سنة حبسا نافذا ل ” متسولة بورجوازية

2023-03-24 / 11:04
10
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت ابتدائية أكادير، في حق ” متسولة ثرية” ب 6 أشهر حبسا نافذا ،وغرامة مالية.

وكانت المتسولة ( البورجوازية )، قد اعتقلتها مصالح الأمن بالقرب من أحد مساجد أكادير المتواجد بحي راق وسط المدينة، وهي تمتنهن التسول رغم وضعها الاجتماعي الجيد .

المتسولة التي لازالت تقضي ما تبقى لها من العقوبة الحبسية، بسجن أيت ملول، تتوفر على جنسيتين ( المغربية وبلجيكية ) و عقارات وارصدة بنكية، الموقوفة تتوفر على فيلتين واحدة تقيم بها والثانية معدة للكراء، كما أنها تحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية .

وكانت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير قد أوقفت المعنية وإخضاعها لتحقيق أولي حيث أقرت بامتهانها التسول رغم وضعها الاجتماعي المريح، وتقررت آنذاك متابعتها في حالة سراح، مع إخضاعها لتحقيق تفصيلي، لتتقرر بعد ذلك متابعتها في حالة اعتقال، خاصة بعد أن تبين انها في وضع اجتماعي واقتصادي جيد.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 30 ألف حالة إصابة بداء السل في المغرب

أزيد من 30 ألف حالة إصابة بداء السل في…

2023-03-24 / 13:39
Photo of الصيادلة غاضبون ويهددون باضراب عام يشل القطاع

الصيادلة غاضبون ويهددون باضراب عام يشل القطاع

2023-03-24 / 12:36
Photo of مطار تطوان يسجل أعلى معدل استرجاع لحركة الملاحة الجوية وطنيا

مطار تطوان يسجل أعلى معدل استرجاع لحركة الملاحة الجوية…

2023-03-24 / 11:24
Photo of الأمم المتحدة.. بركة يؤكد على أهمية الإدارة المتكاملة للمياه من أجل التنمية المستدامة

الأمم المتحدة.. بركة يؤكد على أهمية الإدارة المتكاملة للمياه…

2023-03-24 / 10:34
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-24 / 09:08
Photo of بنموسى ينهي مهام مدير اقليمي بالنواصر

بنموسى ينهي مهام مدير اقليمي بالنواصر

2023-03-23 / 22:07
Photo of لجنة حماية المعطيات تعقد جلسة استماع

لجنة حماية المعطيات تعقد جلسة استماع

2023-03-23 / 21:27
Photo of ظروف العمل.. 67 في المئة من المغاربة النشيطين يشعرون بالرضا

ظروف العمل.. 67 في المئة من المغاربة النشيطين يشعرون…

2023-03-23 / 20:58
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بطريق وطنية بين تيزنيت والداخلة

المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بطريق وطنية بين تيزنيت…

2023-03-23 / 17:25
Photo of بايتاس: “اللي كيعرف شي مضاربين في الأسعار يوريهوم لينا”

بايتاس: “اللي كيعرف شي مضاربين في الأسعار يوريهوم لينا”

2023-03-23 / 16:45

‫10 تعليقات

  1. حقيقة الفقر فقر العقول و الضمائر فهناك كثير من المحتاجين ولا يسألون الآخرين الحمد لله على غنى النفس والرضا بما قسمه الله لنا..

  5. المتسولون هم اغنى الناس في المغرب حيث أدنى ما يمكن جمعه في اليوم الواحد 500 درهم ناهيك عن المناسبات الدينية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق