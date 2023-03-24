أكادير : نصف سنة حبسا نافذا ل ” متسولة بورجوازية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت ابتدائية أكادير، في حق ” متسولة ثرية” ب 6 أشهر حبسا نافذا ،وغرامة مالية.

وكانت المتسولة ( البورجوازية )، قد اعتقلتها مصالح الأمن بالقرب من أحد مساجد أكادير المتواجد بحي راق وسط المدينة، وهي تمتنهن التسول رغم وضعها الاجتماعي الجيد .

المتسولة التي لازالت تقضي ما تبقى لها من العقوبة الحبسية، بسجن أيت ملول، تتوفر على جنسيتين ( المغربية وبلجيكية ) و عقارات وارصدة بنكية، الموقوفة تتوفر على فيلتين واحدة تقيم بها والثانية معدة للكراء، كما أنها تحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية .

وكانت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير قد أوقفت المعنية وإخضاعها لتحقيق أولي حيث أقرت بامتهانها التسول رغم وضعها الاجتماعي المريح، وتقررت آنذاك متابعتها في حالة سراح، مع إخضاعها لتحقيق تفصيلي، لتتقرر بعد ذلك متابعتها في حالة اعتقال، خاصة بعد أن تبين انها في وضع اجتماعي واقتصادي جيد.

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