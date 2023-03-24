على عكس الدوري الإنجليزي.. ديشامب يوصي بعدم صيام رمضان

2023-03-24 / 10:59
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أوصى لاعبي بلاده من المسلمين بتأجيل الصوم إلى حين انتهاء مباراتي المنتخب ضد هولندا وإيرلندا في يورو 2024.

وسيؤجل اللاعبون المسلمون في صفوف معسكر منتخب فرنسا صيامهم لمدة خمسة أيام بناء على توصيات المدرب الفرنسي.

ولم يقم ديشامب من قبل بإجبار لاعبيه على الإفطار في منتخب فرنسا، وأفادت تقارير بأن اللاعبين المسلمين لدى ديشامب وعلى رأسهم نجولو كانتي وبول بوغبا صاما من قبل تحت إمرة المدرب الفرنسي.

بالمقابل قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مراعاة صوم اللاعبين المسلمين، أثناء خوض المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، أن الرابطة طلبت من الحكام في جميع درجات الدوري، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان المبارك.

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