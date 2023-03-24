مزور: “نعمل على تطوير الكفاءات التي يتطلبها سوق الشغل و خاصة بقطاع السيارات”

2023-03-24 / 13:21
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هبة بريس ـ الرباط

تم توقيع اتفاقيتين لتعزيز التكوين في قطاع صناعة السيارات، وذلك من طرف  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزُّور، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشة، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب محمد بشيري، والمدير العام لشركة سنوب(SNOP) – مجموعة FSD المغرب تاج الدين بنيس.

و في هذا الصدد، أكد رياض مزور وزير الصناعة و التجارة على أن تنمية الصناعة الوطنية والحفاظ على قدرتها التنافسية يظلان رهينين بمدى التوفر على موارد بشرية مؤهلة ونشيطة ومتطورة.

و صرح الوزير مزور بأن من شأن الاتفاقيتين الموقعتين، أن تسمحا بتطوير الكفاءات التي تتطلبها حاليا سوق الشغل الخاصة بقطاع السيارات، وإدماج الشباب في النسيج الإنتاجي الوطني.

و أضاف وزير الصناعة والتجارة في هذا الشأن أن الجهود متواصلة لرفع التحديات الجديدة للتكوين المهني وبالتالي تحفيز الارتقاء بمستوى أداء الصناعة المغربية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج في إطار خارطة الطريق الخاصة بتطوير التكوين المهني المقدمة سنة 2019 أمام الملك محمد السادس، وهي تستجيب علاوة على ذلك لتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل تكوين الموارد البشرية في مقام مستلزمات النمو الاقتصادي للمغرب.

كما تتوخى مواكبة تطور وتنمية صناعة السيارات من خلال إعداد الموارد البشرية المؤهلة بما يتماشى مع احتياجات الصُّناع للكفاءات.

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