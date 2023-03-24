شوقي يفقد أعصابه ويعتدي على العشابي في أولى حلقات “فاصل ونواصل”

نجلاء مزيان

انفعل الفنان المغربي أحمد شوقي،خلال ظهوره في أولى حلقات برنامج «فاصل ونواصل»، الذي تبثه قناة «mbc5 » بشكل يومي خلال رمضان الجاري.

البرنامج يقدمه الفنان الساخر مراد العشابي ،رفقة الفنانة فاتي جمالي التي توهم الضيف أنها أيضا ضيفة العشابي، بينما في الحقيقة هي تساهم في استفزازه وإثارة غضبه لتوريطه في مقالب العشابي الغريبة.

وفي هذا الصدد، قام العشابي في حلقته الأولى التي تصدرت التراند المغربي بتوريط ضيفه من أجل رفع مؤشر ” الطونسيو” وإثارة غضبه بهدف قياس درجة التحمل والصبر لديه، من خلال طرح أسئلة غريبة وإثارة مواقف مثيرة، وذلك بتنسيق مع الجمهور الحاضر الذي يساهم بدوره لأول مرة في مثل هذه البرامج “الإيقاع بالضيف”.

هذا و بعد وقوع شوقي في فخ العشابي، فقد أعصابه و بدأ يصرح بشكل هستيري لينهال غاضبا عليه بالضرب ، مطلقا العديد من الشتائم ردا على استفزازات الإعلامي الساخر واسئلته المحرجة.

ومن بين الضيوف الذين استضافهم العشابي في برنامجه المثير، عبد العزيز الستاتي، ونجاة الوافي و كليلة بونعيلات، بشرى أهريش، رفيق بوبكر ،فاطمة الزهراء لحرش، أنس الحمدوشي، حسناء المومني ونرجس الحلاق.

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