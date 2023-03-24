اعتقال 457 شخصا وإصابة 441 رجل أمن.. فرنسا تعلن حصيلة “الخميس الأسود”

2023-03-24 / 09:38
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، حصيلة الإصابات والتوقيفات والأضرار الناجمة عن “الخميس الأسود” الذي نظمت خلاله تظاهرات احتجاجية على قانون التقاعد، تخللتها أعمال عنف.

وقال دارمانان إنه تم إشعال 903 حرائق في الأماكن العمومية وأكوام القمامة، وتم توقيف 457 شخصا، فيما أصيب 441 رجل أمن، موجها الشكر إلى “القوى الأمنية على جهودها وتحركاتها”.

ويأتي هذا وسط انتشار واسع لمقاطع فيديو تظهر لقطات لقمع وعنف الشرطة ينشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبعد الاضطرابات الناجمة عن إضراب العمال، استؤنفت إمدادات الوقود إلى حوض باريس عن طريق مصفاة جونفريفيل لورشر الكبيرة في نورماندي اليوم الجمعة بعد تدخل القوات الأمنية.

يذكر أن الحكومة دعت للاستقدام الاجباري لعمال القطاعات الحساسة كالنظافة والطاقة عبر قوات إنفاذ القانون.

بينما أعلنت شركة “توتال إنرجي” إضراب حوالي 31% من العاملين في مصافي النفط والمستودعات الفرنسية.

بدوره طالب مطار أورلي في العاصمة باريس بإلغاء 33٪ من رحلاته يوم الأحد و20٪ يوم الاثنين.

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