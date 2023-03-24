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طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-24 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا داخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد، مع نزول بعض القطرات المطرية المصحوبة برعد محليا، فضلا عن تشكل كتل ضبابية ونزول أمطار جد خفيفة محليا بسهول المحيط الأطلسي، وبالسواحل الجنوبية و بالواجهة المتوسطية. كما سيلاحظ تناثر غبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، مع هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، و ما بين 15 و 21 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 09 و 15 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض طفيف شمال ووسط البلاد وسترتفع بعض الشيء بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان جنوب الساحل الأطلسي.

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‫10 تعليقات

  2. قوله تعالى:«وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »..

  4. انه فصل الربيع والطبيعة تتزين بمناظر جميلة اللهم مطار من عندك ارحمنا برحمتك الواسعة..

  5. اللهم ارسل علينا مطار من عندك اقوله عز وجل:« أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »..

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