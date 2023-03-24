طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا داخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد، مع نزول بعض القطرات المطرية المصحوبة برعد محليا، فضلا عن تشكل كتل ضبابية ونزول أمطار جد خفيفة محليا بسهول المحيط الأطلسي، وبالسواحل الجنوبية و بالواجهة المتوسطية. كما سيلاحظ تناثر غبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، مع هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بأقصى الجنوب.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، و ما بين 15 و 21 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 09 و 15 درجة عموما بباقي جهات المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض طفيف شمال ووسط البلاد وسترتفع بعض الشيء بباقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان جنوب الساحل الأطلسي.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
قوله تعالى:«وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »..
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ..
انه فصل الربيع والطبيعة تتزين بمناظر جميلة اللهم مطار من عندك ارحمنا برحمتك الواسعة..
اللهم ارسل علينا مطار من عندك اقوله عز وجل:« أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
اللهم نسألك العفو والعافية..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية وامالنا في موسم فلاحي جيد..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية ومطرية مهمة..
نتمنى ان تمطر السماء في الأيام القادمة..