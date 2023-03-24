“تيليلا”..الكوميديا الرومانسية جديد القناة الأمازيغية في رمضان

نجلاء مزيان

تقدم القناة الأمازيغية المغربية للمشاهدين، ضمن باقة برامجها الرمضانية، بدء من يوم الأحد 26 مارس 2023، مساء، سلسلتها الجديدة ” تيليلا”، وهي من إخراج حميد زيان، وسيناريو نرجس المودن، وإنتاج ” نيلمو بروديكسيون”.

السلسلة الجديدة، تقدم للجمهور، على مدى أربعة حلقات، في نفس اليوم والتوقيت، طيلة شهر رمضان المبارك، وهي من تشخيص نخبة من الممثلين، لعل من أبزرهم رجاء خرماز وسعيد عامل، خديجة أطلس، فضلا عن مريم عسال، وسلمى محطان، وفاطمة عجاجة، وعلي المصوبري ونبيل واسو، ثم محمد عتيق وآخرين.

“تيليلا” الناطقة باللهجة الأطلسية، هي كوميديا رومانسية مدتها 52 دقيقة، وتقدم للمشاهدين، صورة حية عن الطبيعة وروح الحرية، والمرأة الأطلسية والأمازيغية، عكس الصورة الكلاسيكية، حيث يتم تسليط الضوء عليها بشكل إيجابي في السلسلة، وهو ما يعطي للمرأة قيمتها الاعتبارية الرفيعة، فتبدو عصرية وأكثر حداثة، وصاحبة أفكار، ودورها مهم وكبير في المجتمع.

هذا العمل الجديد، بحسه الفكاهي، مقتبس عن رواية شهيرة للكاتبة البريطانية العالمية دجين اوستين، من خلاله استطاعت السناريست نرجس المودن، أن تقرب هذا العمل الأدبي العالمي عبر التلفزيون إلى الجمهور، وذلك في قالب فني ممتع، وفق رؤية إخراجية راقية، تتوافق والنسق المجتمعي الأمازيغي المغربي.

ويشار إلى أن شركة ” نيلمو بروديكسون” NELMO PRODUCTION، وقعت مؤخرا على العديد من الأعمال المهمة، التي ساهمت في دخولها بقوة الى الساحة الفنية، حيث يرتقب أن تقدم للقناة الثانية فيلما تلفزيونيا بعنوان “ماما عروسة” سيكون مفاجأة للجمهور في هذا الشهر الكريم.

كما قدمت طيلة تجربتها الإنتاجية سلسلة من الأعمال، منها ما هو وثائقي، في أفق وضع بصمتها باحترافية عالية، سواء في التلفزيون أو في السينما، والمساهمة الفعالة والقوية، في تطوير الإنتاجات الوطنية، وإعطائها نفسا جديدا من الناحية الإبداعية والتقنية، وزخما فنيا وجماليا، ينافس بقوة باقي الأعمال التي تقدم في القنوات الوطنية.

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