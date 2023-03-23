حقوقيون وأكاديميون يطالبون بوقف التطبيع مع إسرائيل
دعا حقوقيون وأكاديميون ورموز مجتمعية ، الخميس، إلى وقف تطبيع الرباط مع إسرائيل، وطالبوا بقطع العلاقات معها.
جاء ذلك في بيان يحمل توقيع أكثر من 100 شخصية مغربية من مجالات مختلفة، ولا تزال مفتوحة لمزيد من التوقيعات.
وأدان الموقعون على البيان “الاحتلال العسكري لفلسطين”، وطالبوا “بقطع أي علاقة مع الحكومة الإسرائيلية وأي علاقة مع نظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين”.
ورأوا أن “مثل هذه القرارات لن تجعل المغرب إلى جانب العدل والمشروعية الدولية فحسب، بل ستتجاوب مع الطموحات العميقة للمغاربة ومع تعلقهم التاريخي بقضية تحرير فلسطين”.
وأشار الموقعون إلى أن مطلب وقف التطبيع يأتي في ظل “الوضع المتدهور للقضية الفلسطينية، والمواقف التي تدعو إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصى، وتطرف الحكومة الإسرائيلية”.
من بين الأسماء الموقعة على البيان: خديجة رياضي، مدافعة عن حقوق الإنسان، حاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآيت إيدر محمد بنسعيد، قيادي سياسي سابق، ومصطفى المعتصم، عضو مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين (غير حكومية)، ونبيلة منيب، أستاذة جامعية ورئيسة حزب الاشتراكي الموحّد، وفريدة بنليزيد، مخرجة سينمائية.
26 تعليقات
روحوا طبعو مع الجزاير الصهاينة الحقيقيون .
اسرائيل شئنا أو أبينا دولة معترف بها ولها علاقات مع دول عربية اسلامية، و دول عالمية متقدمة، الصهيونية حركة خبيتة نندد بها، و يندد بها الاسرائيليون أنفسهم، أما هذه الجلبة المصطنعة ما هي إلا كسابقتها جعجعة للبحث عن التعاطف . نحن في القرن الواحد و العشرون و لا مكان لمن لا يريد أن يركب قطار العقل و التقدم. أما الشعارات فاكتفينا بها لا تغني و لا تسمن منذ الانطلاقات الأولى.
مع الاسف هناك مجموعة من المداويخ اللي هما ضد التطبيع مع اسرائيل هد الناس اللي هم ضد مصلحة البلاد شوفو تركيا و المحرك الاقتصادي في الصناعة الاسلحة و الدرون ووو و الاردن و مصر و مجموعة من الدوال العربية اللي عندها العلاقات مع اسرائيل معادا حزب الله في لبنان و ايران و حكام غزة اللي الاغلابية يعيشون في الخارخ بلاموال المساعدات في فيلات و السياراة الفارهة و الرفاهية هما و اولادهم و يدفعون الشباب غزة للموت و القتال و تخريب غزة و نفس القصة تتكرر و طلب المساعدات لتعمير غزة هدي هي الانانية ,
طز في فلسطين و طز في الحقوقيين….مصلحتنا فوق كل اعتبار و كفى من البكاء باسم فلسطين فالقيادات الفلسطينية نفسها لا تريد حلا للمشكلة لأنها تجني الملايير من المساعدات من هنا و هناك و تمتلك شركات و عقارات و حسابات بالخارج.
يجب التوقيع على بيان لارسال و نفي هولاء الحقوقيين الى الحزام الرملي لمدة شهرين كي يقفو على العدو الحقيقي (الجزائر لمن يتغاضى) اما اسرائيل فليست بعدو للظغرب
: les salles chiens algeriens cherchent a couper le maroc depuis 45 ans donc oui a israel non au chiens algeriens et la france voila la logique des intérets