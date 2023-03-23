حقوقيون وأكاديميون يطالبون بوقف التطبيع مع إسرائيل
دعا حقوقيون وأكاديميون ورموز مجتمعية ، الخميس، إلى وقف تطبيع الرباط مع إسرائيل، وطالبوا بقطع العلاقات معها.
جاء ذلك في بيان يحمل توقيع أكثر من 100 شخصية مغربية من مجالات مختلفة، ولا تزال مفتوحة لمزيد من التوقيعات.
وأدان الموقعون على البيان “الاحتلال العسكري لفلسطين”، وطالبوا “بقطع أي علاقة مع الحكومة الإسرائيلية وأي علاقة مع نظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين”.
ورأوا أن “مثل هذه القرارات لن تجعل المغرب إلى جانب العدل والمشروعية الدولية فحسب، بل ستتجاوب مع الطموحات العميقة للمغاربة ومع تعلقهم التاريخي بقضية تحرير فلسطين”.
وأشار الموقعون إلى أن مطلب وقف التطبيع يأتي في ظل “الوضع المتدهور للقضية الفلسطينية، والمواقف التي تدعو إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصى، وتطرف الحكومة الإسرائيلية”.
من بين الأسماء الموقعة على البيان: خديجة رياضي، مدافعة عن حقوق الإنسان، حاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآيت إيدر محمد بنسعيد، قيادي سياسي سابق، ومصطفى المعتصم، عضو مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين (غير حكومية)، ونبيلة منيب، أستاذة جامعية ورئيسة حزب الاشتراكي الموحّد، وفريدة بنليزيد، مخرجة سينمائية.
16 تعليقات
نعم ان ادين الصهيونية.. لكن لدينا مشاكلنا الداخلية… كالغلاء والفساد.. والمعتقلين السياسيين… يجب اطلاق سراحهم…
هذا البيان لمن موجه بالضبط؟
هذا البيان لمن موجه ؟
هل علينا أن نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
في نظري ان التطبيع مع إسرائيل واسترجاع القدس وهذا ما جعل القضية الفلسطينية لازالت قائمة ..وكملاحظة أن الأمن الإسلامي أصبح في خطر لهذا يجب التراجع عنه لانه لا منفعة فيه سوى صداع الرأس فقط ..
والله،لو ماالجزاءر التي تريد،ان تفصل صحراءنا،عن مغربها لما كان،هناك،تطبيع،ليس،هناك،اتحاد،مغاربي، بل هو،مشتت
إسرائيل وفرنسا كلهم سواسية يريدون مصلحتهم فوق كل شيء ههههههههههه ولا ننسى المعاناة والعذاب التي عانت منها الفلسطين ولازالت تحت الإستعمار الصهيوني فكيف يعقل ان نربط معهم العلاقات الدبلوماسية بيننا بينهم..
أنا ضد التطبيع لأنه مدخل المشاكل فهو يضر أكثر ما ينفع وانتهى الكلام..
منذ سنوات طويلة والفلسطينيون يعانون من القهرة والظلم لهذا يجب علينا مقاطعتها وأن لا نضع يدنا معها ولو كانت تلد ذهبا..
لا نريد من اسرائيل الاعتراف بالصحراء مغربية مقابل التطبيع وهذا خير الكلام ما قل ودل..
قضية فلسطين واسترجاع حقوقهم في نظري ستبقى هكذا ومعها قضية الصحراء المغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها…
كلنا ضد فكرة التطبيع وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أشياء كثيرة …
نطالب نحن كشعب مغربي أولا في حل القضية الفلسطينية واسترجاع القدس وهذا هو الأهم عندنا..
ليست في مصلحتنا قطع العلاقات الدبلوماسية بينا وبين اسرائيل لأن المصالح المشتركة تجمعنا وهذا ما يجعل المغرب له علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة معهم.
المواطنين دايخين مع ماطشة. والبصل. والفلفلة من ارتفاع في الأسعار. كل ساعة تخرج لنا جهة فيهم من ضد مصالح المغرب. وجهات أخرى ضد اخلاق وقيم المغاربة من يطلبون الإجهاد. الموساوات في الإرث.للاسف جهات لا تهمها الا مصالحها..
الدولة الإسرائلية أقوى بلد وشريك في الاستثمارات في المغرب..فالمغرب لا يستطيع الاستغناء عن خدمات الدولة الإسرائيلية ولا قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما…