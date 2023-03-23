غوتيريش

غوتيريش: أضم صوتي إلى كل من يحتفلون بشهر رمضان

2023-03-23 / 22:35
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هبة بريس _ الرباط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تمنياته الحارة إلى المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الجميع إلى استلهام قيم هذا الشهر الفضيل لإقامة عالماً أكثر عدلا وإنصافا للجميع.

وقال غوتيريش في كلمة منشورة على موقع الأمم المتحدة، “فلنستلهم قِيم هذا الشهر الفضيل ولنقِم عالماً أكثر عدلا وإنصافا للجميع” مضيفا إنه ” شهر للتدبُر والتعلم، ووقتٌ نجتمع فيه بروح من التفاهم والرحمة، تربطنا أواصر إنسانيتنا المشتركة”.

وهذه هي رسالة الأمم المتحدة، يضيف غوتيريش، تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام، مردفا “في هذه الأوقات العصيبة، يفيض فؤادي بمشاعر المواساة وبالدعاء لأولئك الذين يقاسون ويلات النزاع والتشرد ويكابدون الآلام، وأضم صوتي إلى كل من يحتفلون بشهر رمضان داعياً إلى السلام والاحترام المتبادل والتضامن”.

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