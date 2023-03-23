بنموسى ينهي مهام مدير اقليمي بالنواصر

م منفلوطي _ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة شكيب بنموسى، أنهى مهام ” توفيق العمراني” كمدير إقليمي بالمديرية الإقليمية النواصر “التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بناء طلب تقدم به الأخير، فيما تم تكليف “نبيل العمري” رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بمهام تسيير المديرية الإقليمية بالنواصر بالإضافة إلى مهامه الأصلية، إلى حين البت في إسناد المنصب بصفة رسمية حسب مبدأ التباري.

وحسب ماجاء في بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، فإن المدير الاقليمي المتتهي ولايته، كان قد تقدم بطلب يرمي إلى إنهاء مهامه الإدارية كمدير إقليمي بالمديرية الإقليمية النواصر لأسباب صحية، حيث قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإستجابة لطلبه.

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