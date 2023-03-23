ليونيل ميسي

برشلونة يرغب في إعادة ميسي

2023-03-23 / 21:05
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، الخميس، أن نادي برشلونة يرغب في إعادة ليونيل ميسي أسطورة النادي ونجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوفه.

وأكد برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، أن برشلونة يريد إعادة ميسي لصفوفه، بينما يتشوق النجم الأرجنتيني للم شمله مع زملائه القدامى بالفريق الكتالوني بعد عامين في “السجن الذهبي” لباريس.

وأضاف أن مطالب ميسي هي التي تقف عائقًا أمام فرصة عودته مجددًا، خصوصًا أن الطلبات المادية له تتعارض مع الوضع المالي للنادي الكتالوني.

ولفت إلى أن البرغوث يريد الحصول على راتب أكثر من 40 مليون يورو، وهو الراتب الذي يحصل عليه حاليًا في باريس، خصوصًا أنه يتلقى حاليًا عروضًا هائلة من أندية ناشطة بالدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الفريق الكتالوني سيقدم عقدًا مدته عام واحد بالإضافة لعام آخر اختياري، براتب يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، يمكن زيادتها من خلال عائد التسويق.

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