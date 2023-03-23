انطلاق الدورة السادسة من مهرجان “أجي تهضم” في هذا التاريخ

2023-03-23 / 21:12
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نجلاء مزيان

في إطار فعاليات “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية” ، يعود مهرجان الضحك “أجي تهضم” من جديد إلى خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في نسخته السادسة، وذلك خلال الفترة الممتدة  من 30 مارس إلى 2 أبريل بقيادة  الثنائي “Les Inqualifiables” ، وبمشاركة العديد من الفنانين الكوميديين من المغرب و من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وسيكون جمهور المهرجان الفكاهي على موعد مع كل من  الثنائي “Les Inqualifiables”، والاس، أسامة رمزي، RAMATOULAY، LE MAGNIFIC ، هيثم مفتاح، زهير زائر، الثنائي ادريس والمهدي، نضال السعدي، VALERY NDONGO و المهدي شهاب .. كما سيكون التنوع الثقافي في الموعد كل مساء مع مجموعة من العروض، و حفل أفريقي يكرّم الفكاهة الأفريقية بشكل عام.

وخلال هذه الأمسيات الرمضانية ، يقترح المهرجان باقة من العروض الفنية التي يجتمع حولها أهل العاصمة في جو حميمي من المتعة، حيث جمع  الثنائي أمين وعبيد ، تشكيلة من الكوميديين القادمين من المغرب ومن خارجه،  لدعوة الجمهور للحضور ولمشاركة لحظات مليئة بالبهجة.

 

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