إيران تسمح لمشجعات بحضور مباراة لكرة القدم

هبة بريس _ الرباط

سمحت إيران، الخميس، بدخول مشجعات إلى أحد الملاعب لمشاهدة مباراة وديّة للمنتخب الإيراني في كرة القدم أمام نظيره الروسي، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وفي المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، حضرت مئات الإيرانيات إلى ملعب آزادي في العاصمة، طهران، وهتفن بالتشجيع لـ”تيم ملّي”.

وفي مارس من العام الماضي، ورغم السماح لهنّ بشراء تذاكر مباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ضد لبنان، مُنِعت المشجعات الإيرانيات من دخول ملعب الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، بسبب ما وصفه بعض المسؤولين بـ”سوء الإدارة” حينها.

لكن في يناير من عام 2022، سُمح للنساء بحضور مباراة دولية لأول مرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات، في تصفيات كأس العالم أيضا ضد العراق.

وجاءت مباراة الخميس الودية، في أعقاب احتجاجات استمرت لأشهر اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل مئات الأشخاص، بحسب حصيلة منظمة حقوقية في إيران.

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