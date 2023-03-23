ايطاليا …غ–رق طفل مغربي لا يتجاوز سنه 4 سنوات بقناة مائية

2023-03-23 / 19:40
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لازالت الوديان و القنوات المائية بإيطاليا تلتهم المزيد من أرواح أبناء الجالية بمختلف أعمارهم و مشاربهم . طفل آخر ينضاف إلى سجل الوفيات غرقا بالقناة المائية المحاذية ببلدة فراتا بولسين بمحافظة روفيغو شمال شرق إيطاليا.

و حسب مصادر الجريدة، فالطفل البالغ أربع سنوات من عمره كان رفقة والده بحديقة بجانب الوادي، وفي غفلة منه، حيث كان الوالد منهمكا بزيارة بعض الأقارب، مما جعل الطفل يرتمي في أحضان القناة المائية التي ابتلعته ليموت غرقا.

الحادث استنفر السلطات المحلية، وعناصر الدرك الإيطالي، والحماية المدنية التي حلت بعين المكان، وثم انتشال جثة الطفل الغريق ونقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي من أجل إجراء تشريح طبي،وفتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات غرق الطفل بتعليمات المدعي العام.

هذا ويروي مصدر الجريدة أن الساكنة صدمت كثيرا لحظة انتشال جثة الطفل ، مطالبين بضرورة تسييج القنوات المائية ، وذلك لتفادي سقوط المزيد من الضحايا.

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