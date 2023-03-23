رغم الجفاف.. تقارير: المغرب ثاني أكبر مورد للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي
ذكر موقع “hortoinfo” الإسباني، مؤخرا اعتمادا على إحصاءات التجارة الخارجية الأوروبية، أن “المغرب أصبح في عام 2022 المورد الثاني (بعد إسبانيا) للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى إزاحة إيطاليا إلى الرتبة الثالثة”.
وأورد الموقع ذاته، أن صادرات المغرب من البطيخ انتقلت من 149.04 مليون كيلوغرام عام 2019 إلى 270.873 مليون كيلوغرام عام 2022، بينما انتقلت قيمة مبيعاته من البطيخ من 86.695 مليون يورو (حوالي 94 مليون دولار) عام 2019 إلى 195.340 مليون يورو (حوالي 212 مليون دولار) عام 2022.
ومن جهة أخرى، أفاد موقع “aenverde” الإسباني، بأن “مبيعات إسبانيا من البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي انخفضت لمدة أربع سنوات متتالية بينما تنمو مبيعات البطيخ المغربي”، مسجلا انخفاض مبيعات إسبانيا بنسبة 22.98٪ في عام 2022 مقارنة مع عام 2019 في حين زادت نسبة مبيعات المغرب بـ81.74٪ خلال الفترة نفسها.
ويعتبر البطيخ من الزراعات “المستنزفة للمياه” والتي سبق لمنظمات مغربية المطالبة بحظرها.
16 تعليقات
الحمدوالله اعلا المغريب اديالنا معرف اعليه من قدم الزمان بالطبيعة اديال الفلاحة والخضر
الحمدالله اعلا المغريب اديالنا اوعلا خيراته من الفواكه والخضر غير الله يرحمنا برحمته الواسعه
يجب منع زراعة البطيخ او ما يعرف بالدلاح..
يجب منع زراعة البطيخ او ما يعرف بالدلاح…
البطيخ الاحمر يستنزف الفرشة المائية..
الدلاح يحتاج نسبة كبيرة من الماء ..
على الدولة أن تمنع زراعته لأنه مكلف جدا للماء ونحن نواجه شبح الماء …
يجب ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتجنب الخضروات والفواكه الصيفية المكلفة للماء مثل . الافوكادو . الدلاح. ..
الدلاح مفيد للصحة وفيه منافع كبيرة له ولكن مكلف جدا ..
الحمدالله اعلا المغريب اديانا ديم سباق بخيراته كنطلب من ألله يرحمنا برحمته الواسعه
على وزارة الفلاحة منع زراعته نهائيا…
تصدير الدلاح باسعار منخفضة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نواجه شبح الماء يهدد العالم ..
معروف اعلا المغرب بفلاحته الجيدة والمومتازة
أنها من المزروعات اكتر استهلاكا للمياه ولاكن يستحيل الاستغناء عنها نرجو من الله ان يرحمنا بامطاره
ليس البطيخ افقط هناك الكتير من الفواكه والخضر في الصفوف الاولا عالميا نشكر الله على خيراته لنا عاش المغرب