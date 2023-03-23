بايتاس : “المندوبية “ستتفاعل مع تقرير الخارجية الأمريكية

هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستتولى التفاعل مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن المندوبية الوزارية ستتفاعل مع التقرير وفق ما هو معمول به في هذا المجال، وفي إطار التنسيق الذي تشرف عليه.

.وفي شق أكد بايتاس أن الحكومة “لن تمس المقاصة ولن تمس الغاز لأنها تعرف أن المواطن محتاج، وستحافظ على دعم المواد الأساسية”.

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