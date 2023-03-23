بايتاس : “المندوبية “ستتفاعل مع تقرير الخارجية الأمريكية
هبة بريس _ الرباط
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستتولى التفاعل مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن المندوبية الوزارية ستتفاعل مع التقرير وفق ما هو معمول به في هذا المجال، وفي إطار التنسيق الذي تشرف عليه.
.وفي شق أكد بايتاس أن الحكومة “لن تمس المقاصة ولن تمس الغاز لأنها تعرف أن المواطن محتاج، وستحافظ على دعم المواد الأساسية”.
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تعليق واحد
من الحكمة و العقل و الموضوعية السياسية التفاعل الإيجابي و الموضوعي مع التقارير التي تصدر و تضع الاصبع على مكامن الخلل في مجال حقوق الإنسان بكل أبعادها في بلادنا ،و ليس القيام بحملات اعلانية فارغة أو الصراخ داخل البرلمان كما حدث بعد تصويت البرلمان الأوروبي .
الموضوعية من الأخلاق السياسية و هذا هو ما من شأنه أن يرفع من قيمة بلدنا في المجتمع الدولي و ليس اتباع سياسة النعامة