بايتاس: “اللي كيعرف شي مضاربين في الأسعار يوريهوم لينا”

هبة بريس - الرباط

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن استياء الحكومة من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “لا ننكر أن هناك ارتفاعات في الأسعار.. لا أحد من المسؤولين قال بلي الأسعار غير مرتفعة، والتقارير أيضا تؤكدها وأوضحنا الأسباب.”

وأضاف بايتاس قائلا “نتفق أن موضوع الأسعار عملنا فيه إجراءات كبيرة لكن لم تحقق الأهداف التي كنا نطمح لها.. يبدو لنا أن المشكل معقد بشكل كبير.”

واعترف ذات المتحدث، بأن المضاربين أحد أسباب هذه الارتفاعات، مسترسلا بالقول “انا مكنعرفش المضاربين واللي كيعرفهم يوريهوم لينا باش نتاخذو الإجراءات اللازمة فحقهم.”

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