مصطفى بيتاس

بايتاس: “اللي كيعرف شي مضاربين في الأسعار يوريهوم لينا”

2023-03-23 / 16:45
2
هبة بريس - الرباط

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن استياء الحكومة من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “لا ننكر أن هناك ارتفاعات في الأسعار.. لا أحد من المسؤولين قال بلي الأسعار غير مرتفعة، والتقارير أيضا تؤكدها وأوضحنا الأسباب.”

وأضاف بايتاس قائلا “نتفق أن موضوع الأسعار عملنا فيه إجراءات كبيرة لكن لم تحقق الأهداف التي كنا نطمح لها.. يبدو لنا أن المشكل معقد بشكل كبير.”

واعترف ذات المتحدث، بأن المضاربين أحد أسباب هذه الارتفاعات، مسترسلا بالقول “انا مكنعرفش المضاربين واللي كيعرفهم يوريهوم لينا باش نتاخذو الإجراءات اللازمة فحقهم.”

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بطريق وطنية بين تيزنيت والداخلة

المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بطريق وطنية بين تيزنيت…

2023-03-23 / 17:25
Photo of بايتاس: “أسعار الطماطم وصلت لمستويات معاجبناش ولا تتوافق مع الأجور”

بايتاس: “أسعار الطماطم وصلت لمستويات معاجبناش ولا تتوافق مع…

2023-03-23 / 16:06
Photo of تموين الأسواق.. أخنوش يدعو وزراءه إلى التعامل بصرامة مع المضاربين والمتلاعبين

تموين الأسواق.. أخنوش يدعو وزراءه إلى التعامل بصرامة مع…

2023-03-23 / 15:44
Photo of صيادلة فاس: تقرير المجلس الاعلى للحسابات يتضمن مغالطات كبيرة

صيادلة فاس: تقرير المجلس الاعلى للحسابات يتضمن مغالطات كبيرة

2023-03-23 / 14:45
Photo of عين على السوق بسطات في رمضان.. رغم الغلاء مواطنون يعْمُرون الأسواق

عين على السوق بسطات في رمضان.. رغم الغلاء مواطنون…

2023-03-23 / 14:35
Photo of صيادلة وجدة: تقرير مجلس الحسابات حول هامش الربح يتضمن “مغالطات”

صيادلة وجدة: تقرير مجلس الحسابات حول هامش الربح يتضمن…

2023-03-23 / 12:57
Photo of في أول أيام رمضان.. الفلفل تقفز إلى 20 درهما والبيض يستقر في 1.50 سنتيما

في أول أيام رمضان.. الفلفل تقفز إلى 20 درهما…

2023-03-23 / 11:41
Photo of أسواق سوس…إرتفاع في اسعار الخضر والفواكه في أول أيام رمضان

أسواق سوس…إرتفاع في اسعار الخضر والفواكه في أول أيام…

2023-03-23 / 11:19
Photo of اليوسفية.. بنسعيد يزور الموقع الأركيولوجي لإيغود ومشاريع موجهة للشباب

اليوسفية.. بنسعيد يزور الموقع الأركيولوجي لإيغود ومشاريع موجهة للشباب

2023-03-23 / 10:13
Photo of طقس فاتح رمضان.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس فاتح رمضان.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-23 / 09:09

‫2 تعليقات

  1. يا مسيلمة الكذاب اكبار مضارب هو رئيسك الذي يحتكر اسعار المحروقات سبب الحقيقي الغلاء هو مزوط
    حكومة الشفاوي لنجح بي الفلوس في انتخابات غذي تكون عندوا شي نزاهة ولا وطنية
    عليك من الله ما تستحق

  2. وايلي مزال معرفتوهم. هذا ما يسمى بالطنز على المواطنين. انكم تعرفونهم كما تعرفون أبناءكم ولكن لا أحد يقدر عليهم. انه اللوبي المتجدر في كل شيء. والسلام. ويلا عرفت شي واحد دبا نتصل بكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق