هل أزعج بلاغ “بنك المغرب” الحكومة? بايتاس يجيب

هبة بريس - الرباط

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ما يتم ترويجه بخصوص “انزعاج” الحكومة من معطيات البلاغ الأخير الصادر عن بنك المغرب .

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “بنك المغرب أصدر بلاغا يتضمن عدد من القرارات والإجراءات.. هذه مؤسسة مستقلة وأنا أستغرب مصلح “أزعج”، لماذا سيزعج تقرير البنك الحكومة?”

وتابع بايتاس قائلا “هذه مؤسسة مستقلة والدستور يخول لها إصدار تقارير لقراءة الوضع الاقتصادي والنقدي”، مشددا على أن الحكومة تشتغل وفق ضوابط وهذه المؤسسة تشتغل بدروها وفق ضوابط معينة، نافيا ما سماه ب”المؤامرة” وترويج المغالطات حول الموضوع.

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