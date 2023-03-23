بايتاس: “تصريحات ميارة حول المضاربين لا تهم الحكومة”

2023-03-23 / 16:18
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تصريحات رئيس نقابة اتحاد الشغالين بالمغرب الأخيرة حول المضاربين لا تهم الحكومة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هذا موضوع لا يهم الحكومة، بل يهم الأغلبية والأغلبية ستجتمع وستعطي افادات ومعطيات حول الموضوع .”

وكان النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد انتقد الحكومة متهما إياها بالتقصير في اتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص محاربة المضاربين بالأسعار.

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