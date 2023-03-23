بايتاس: “أسعار الطماطم وصلت لمستويات معاجبناش ولا تتوافق مع الأجور”

2023-03-23 / 16:06
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هبة بريس - لبنى أبروك

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن استياء الحكومة من الارتفاع الكبير للأسعار وخاصة الطماطم.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أسعار الطماطم واصلة لمستوى معاجبناش ولا مراضيينش عليه ومكيتافقش مع الأجور خاصة لواحد الطبقة معينة من المواطنين.”

وأضاف بايتاس قائلا “معندها حتى منطق أن سعر الطماطم يوصل لهاد السعر، الكمية اللي دخلات ليوما لسوق انزكان وصلات لألف طن ، والايام الفايتة كانت كتدخل غي 300 و400 الف طن”، مسترسلا بالقول “الحكومة تحركات وقامت بعدد من الإجراءات، وتتابعه بشكل يومي ومتواصل لضمان عودة الأسعار إلى طبيعتها.

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‫2 تعليقات

  1. و ماذا تنتظرون من المواطنين ؟ أن يصفقوا و هللوا على تصريحاتكم النزيهة ؟ باراكة من الكدوب !

  2. راه ماشي مطيشة راه الخضرة كلها غالية اش غادي أدير الدرويش الله اياخذ الحق فيهم

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