مغربيتان تتأهلان لنصف نهاية بطولة العالم للملاكمة

هبة بريس

تأهلت الملاكمتان المغربيتان خديجة المرضي (وزن أكثر من81 كلغ)، وياسمين متقي (وزن أقل من 48 كلغ) مساء الأربعاء لنصف نهاية بطولة العالم للملاكمة سيدات المنظمة بنيودلهي من 15 إلى 26 مارس الجاري.

وتأهلت وصيفة بطلة العالم خديجة المرضي على حساب الصينية تشنغ لو، وذلك بعد أن تمكنت البطلة المغربية من تجاوز تأخرها في الجولة الأولى، لتفوز بالجولتين الثانية والثالثة أمام الملاكمة الصينية التي لم تستطع مجاراة إيقاع المرضي.

من جهتها تفوقت المغربية ياسمين متقي على البلغارية أسينوفا سيفدا يوليانوفا، وذلك بعد أن تمكنت البطلة المغربية من ممارسة صغط كبير على منافستها طوال جولات المباراة.

وستواجه متقي في دور نصف النهاية الأوزبكية فوزيلوفا فارزونا، فيما ستلتقي المرضي المتوجة بفضية بطولة العالم 2022، مع الروسية بياتاك ديانا.

وقالت المرضي في تصريح لوكالة المغربي للأنباء بعد تأهلها لنصف النهاية “أنا سعيدة جدا بهذا التأهل، سأقدم كل ما لدي في الحلبة، أسعى للتتويج بالميدالية الذهبية من أجل اسعاد كل المغاربة”.

وأضافت “كانت المباراة صعبة جدا ضد منافسة قوية، أود أن أشكر المدرب والإدارة التقنية، اللذان كان دعمهم وتعليماتهم مهمان جدا”.

من جهته اعتبر المدرب المغربي عبد الحق عشيق أن تأهل مغربيتين لنصف نهاية بطولة العالم للملاكمة يشكل إنجازا غير مسبوق، ذلك أن المنتخب المغربي الذي يشارك بأربع ملاكمات ضمن مسبقا ميداليتين، على الأقل برونزيتان.

وأشاد بالتنافسية، واللياقة البدنية، والانضباط، واحترام التدريبات من طرف الملاكمات المغربيات، معربا عن شكره بهذه المناسبة للدعم المستمر، والمجهودات التي تبذلها الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، بهدف ضمان تميز الملاكمة المغربية في مختلف المنافسات الدولية.

يذكر أن الملاكمات المغاربيات توجهن لنيودلهي بعد أدائهن المتميز في النسخة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للملاكمة التي أقيمت في فبراير الماضي بمراكش.

وتضم لائحة المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية أربع ملاكمات وهن، خديجة المرضي (وزن أكثر من 81 كلغ) ، ياسمين متقي (وزن أقل من 48 كلغ)، فضلا عن وداد برطال (وزن أقل من 54 كلغ) ورباب شيدر (وزن أقل من50 كلغ)، اللتان خرجتا على التوالي من الدور الثاني وربع النهاية، أمام كل من المنغولية مونغونتسيغ إنخارجغال والفرنسية لخاديري وسيلة.

وتعرف بطولة العالم للملاكمة سيدات التي تقام منافساتها في 12 وزن، مشاركة حوالي 320 ملاكمة يمثلن 70 بلدا من بينهم المغرب.

وكانت نسخة 2022 قد نظمت في اسطنبول (تركيا) بمشاركة 310 ملاكمة من 73 بلدا.

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