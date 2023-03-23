موازاة و عرض مسلسله..رمضان يكشف عن منافسه الأشرس و الوحيد

نجلاء مزيان

موازاة و عرض مسلسله الجديد “جعفر العمدة”، الذي سيشارك به في دراما رمضان 2023، كشف النجم المصري محمد رمضان، عن منافسه الوحيد في حياته وعلى الساحة الفنية.

وأكد “نمبر وان” خلال لقائه ببرنامج “MBC trending”، أن لا منافس له سوى نفسه قائلاً :”مفيش حد في الكون ليس له منافس، ولكن المنافس الأشرس والأول والوحيد في حياتي هو محمد رمضان نفسه”.

وأشار رمضان إلى حرصه الدائم على منافسة نفسه بأعماله الناجحة مثل مسلسل “ابن حلال” و”الأسطورة” و”نسر الصعيد” و”البرنس”، قائلاً: “وهذه المنافسة بتوترني لأنني أسعى دائما لتقديم الأفضل لجمهوري”.

و جدير بالذكر، أن مسلسل “جعفر العمدة”، يشارك في بطولته رفقة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

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