عين على السوق بسطات في رمضان.. رغم الغلاء مواطنون يعْمُرون الأسواق

محمد منفلوطي_ هبة بريس

مع أول يوم في رمضان الكريم وفي زمن الغلاء ووفرة المنتوج، تعرف الأسواق بمختلف المدن المغربية حركة غير عادية، اكتظاظ واقبال مكثف على التسوق.

جولة قصيرة قامت بها كاميرا هبة بريس بمختلف نقاط البيع هنا بمدينة سطات، حيث يكثر الاقبال على شراء اللحوم ” الحمراء والبيضاء” رغم غلائها، فيما آخرون يصطفون في طوابير أمام محلات بيع الأسماك رغم لهيب تسعيراتها، أما البعض الآخر فعيونه على قائمة الاسعار الملتهبة متأففا ومتنهدا، يبحث عن لقمة عيشه تغنيه عن سؤال صغاره بطعم البساطة، وكله أمل في القدير أن يرفع عنا الغلاء والبلاء وأن يرحمنا بالغيث.

الصورة لاتختلف اختلافا كثيرا، وأنت تقوم بجولة بزنقة الذهيبية القلب الناضب اقتصاديا للمدينة، حيث اصطفت محلات تهييء الحلويات والفطائر والخبز على طول الزقاق، ” الكل يلغي بلغاه”، أثمنة تختلف من محل إلى آخر حسب جودة المنتوج، ومواطنون يقتنون متطلباتهم.

بسوق اشطيبة الشعبي، اكتظاظ وتدافع أمام محلات ” الخضارة”، والجزارة، ومحلات بيع المواد الغذائية من تمور وفواكه جافة وعطرية وغيرها، وكأن المرء في سباق مع الزمن لاقتناء ما سيؤثت به مائدة افطاره، مما يخلق نوعا من الجشع قد يؤدي بدوره إلى الرفع من الاسعار، وقد يجد البعض الآخر في الأمر، فرصة للتخلص من سلع قد تكون منتهية الصلاحية ليعرضها في زمن الغلاء والاكتظاظ، وهو مايتطلب من السلطات الاقليمية تكثيف دورياتها خلال هذا الشهر الكريم لمحاربة الاحتكار وضبط الاسواق والتأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية.

مشاهد، تطرح أكثر من عدة علامات استفهام حول مدى قدرة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة على مسايرته خلال هذا الشهر الفضيل الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في منسوب الاستهلاك اليومي على موائد الافطار.

هذا ولازالت البطاطس والطماطم والبصل والجلبان والفلفل تتصدرن قائمة الترتيب غلاء، وقد تباينت الآراء بين كافة المتدخلين حول أسباب ارتفاع الاسعار وعدم استقرارها بالسوق الوطنية، حيث ربط البعض الأمر بالوضعية الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر البترول، فيما آخرون عزوا الأمر لداعيات كورونا وتنامي ظاهرة المضاربات والاحتكار التي لازال البعض ينهجها على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها السلطات العمومية في أكثر من مرة.

جولة قصيرة قامت بها هبة بريس اليوم الخميس، فرصدت أسعار الخضر والفواكه، فكانت القائمة كالتالي:

– البصل: ما بين 15 دراهما / كلغ

_ الفلفل: 15 درهما/ كلغ

_ الطماطم: ابتداء من 10 دراهم / كلغ

– البطاطس ابتداء من 7.5 دراهم / كلغ

– الجزر: ابتداء من 5 دراهم / كلغ

– الباذنجان: ابتداء من 8 درهم / كلغ

– الخيار: ابتداء من 5 دراهم / كلغ

– القرع الأخضر: ما بين 10 و 11 درهم / كلغ

– القرنبيط (شيفلور): ابتداء من 5 دراهم / كلغ

– القزبر: ابتداء من 1درهم / للقبطة

– الفاصوليا الخضراء: ابتداء من 15درهما / كلغ

– اللفت: ابتداء من 5 دراهم/ كلغ

– الجلبانة : ابتداء من 15 درهم/ كلغ

_ التفاح ابتداء من 12 درهم

_الموز ابتداء من 8 دراهم

_ البرتقال ابتداء من 7.5 دراهم.

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