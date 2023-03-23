بعدما خطف أضواء برنامج ستارلايت..ياسر رديف يستعد لإطلاق جديده الفني

نجلاء مزيان

استطاع الفنان الشاب ياسر رديف أن يخطف أضواء الشهرة خلال مشاركته ببرنامج اكتشاف المواهب المغربية “ستارلايت” في نسخته الأولى بعدما قدم مسارا متميزا بشهادة لجنة تحكيم المسابقة.

و في سياق متصل، تقاسم رديف مع متابعيه، عبر حسابه بالأنستغرام تدوينة يعرب من خلالها عن مدى تأثير هذه التجربة على مساره الفني، قائلا: “كانت نهاية تجربة رائعة بزاف، وبداية مشوار طويل كنحس فيه بالمسؤولية أكثر وأنا كنشوف العدد ديال الناس لي كيحبوني وكيدعموني غادي وكيكبر، والحب ديالكم غادي وكيزيد وبيه غادي نزيد للقدام ونكمل شكرا لكم بزاف”.

ويشار إلى أن ياسر رديف قد أصدر مجموعة من الأغاني التي لقيت إعجاب جكهوره، وذلك عبر قناته الخاصة باليوتيوب (طير الجنة، موحال ننساك، لوكان تحسي بيا) حيث تعامل من خلالها رفقة ثلة من الأسماء الفنية الشابة التي تتقاسم معه نجاح هذه الأعمال.

ومن المرتقب أن يصدر عملا فنيا بعنوان ” l’passé” من كلمات وألحان أيوب البركة، والتي تناول من خلاله موضوع غدر الأصدقاء حيث سترى النور قريبا على شكل فيديو كليب.

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