الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقا بحق برشلونة

2023-03-23 / 13:48
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هبة بريس - وكالات

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” تحقيقاً بشأن “انتهاك محتمل للاطار القانوني” بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة الخميس.

واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ”الفساد” و”خيانة الأمانة” و”السجلات التجارية المزيفة” في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الاسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.

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