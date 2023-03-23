في أول أيام رمضان.. الفلفل تقفز إلى 20 درهما والبيض يستقر في 1.50 سنتيما

2023-03-23 / 11:41
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هبة بريس - الرباط

في أول أيام شهر رمضان المبارك، سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال ارتفاعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، قفزت أسعار الفلفل إلى 20 درهما، وارتفعت أسعار الطماطم إلى 10 دراهم، والبطاطس بين 9 و11 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 15 درهما بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 8 و10 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 17 درهما، والمذبوح بين  30 و35 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

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‫18 تعليقات

  15. بناقص مهاد الفلفلة و لي بحالها فالأثمان الله ياخد الحق فلي هو سباب فهاد الغلاء المسكين يموت

  16. قتلتونا غير بالدعم و مناقشة غلاء الأسعار و القضية غير غادية و كتزيد مفهمنا والو والله

  18. هاد الشعب يستاهل اكثر من هاد الشي لأنه شعب ميت لا خير فيه.نهار كان شعب حي ودار اليد فليد وقاطع واحد الشركة ديال الوقود وواحد الشركة ديال الماء المعدني كانت النتيجة مبهرة ومالين هاد الجوج شركات تكمشو وطلبو الإعتذار.أما اليوم فاش تشوف المواطن كيشري لاڤوكا بخمسين درهم والبصلة بربعطاش الدرهم ووو وعاجبو الحال غادي تفهم بلي لمغاربة لاباس عليهم ههههه.
    فشهر رمضان عوض المضاربين يتاقيو اللّه ينقصو شوية فلأثمنة ويخليو الفقير ياكول شوية هوما العكس كيزيدو الثمن فكولشي .آش غانقول اللّه ياخود فيكم الحق يا مضاربين ويا أيها الشعب الملهوط والغبي والمنافق اللّه يعطينا وجهك.

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